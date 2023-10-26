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Мужчины пытались уехать из Украины. Пограничники нашли их в необычном "тайнике"

Украина, Четверг 26 октября 2023 15:02
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Мужчины пытались уехать из Украины. Пограничники нашли их в необычном "тайнике" Фото: ГПСУ нашла двух мужчин в тайнике машины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Двое мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины, укрывшись в тайном отсеке авто и заплатив по 5 тыс. долларов с каждого. Но и там их обнаружили пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Так, в пункте пропуска "Шегини" пограничники разоблачили попытку избегания пограничного контроля.

"В двойной перегородке между пассажирским и грузовым отсеками микроавтобуса скрывались двое мужчин", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, во время осмотра водитель вел себя нервно, чем себя и выдал.

"По замыслу он должен был открыть один отсек, постучать, давая знак нарушителям, чтобы они переместились, а затем открыть другой отсек", - рассказали пограничники.

Интересно, что за "доставку" за границу перевозчик взял с пассажиров по 5 тыс. долларов.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 15 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен.

В последнее время "расплодилось" большое количество организаторов схем незаконного выезда мужчин за границу Украины. Например, в сентябре шесть мужчин пытались выехать из Украины в Молдову. Пограничники обнаружили их в прицепе грузовика в Одесской области.

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