Чоловіки намагались виїхати з України. Прикордонники знайшли їх у незвичній "схованці"

Двоє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон України, сховавшись у таємному відсіку авто і заплативши по 5 тис. доларів з кожного. Але і там їх знайшли прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Так, у пункті пропуску "Шегині" прикордонники викрили спробу уникнення прикордонного контролю.

"У подвійній перегородці між пасажирським та вантажним відсіками мікроавтобуса ховалися двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ДПСУ, під час огляду водій поводився знервовано, чим себе і видав.

"За задумом, він мав відкрити один відсік, постукати, даючи знак порушникам, щоб вони перемістились, а потім відкрити інший відсік", - розповіли прикордонники.

Цікаво, що за "доставку" за кордон перевізник узяв з пасажирів по 5 тис. доларів.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 15 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. При цьому виїзд військовозобов'язаним за кордон заборонено.

Останнім часом "розплодилася" велика кількість організаторів схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Наприклад, у вересні шість чоловіків намагалися виїхати з України до Молдови. Прикордонники виявили їх у причепі вантажівки на Одещині.