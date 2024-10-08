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Вступившие в Украинский легион мужчины смогут "без проблем" пересекать границу, - консул

Люблин, Вторник 08 октября 2024 21:17
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Вступившие в Украинский легион мужчины смогут "без проблем" пересекать границу, - консул Фото: Олег Куць, генконсул Украины в Люблине (facebook.com/THEWORLDFORUKRAINESUMMIT)
Автор: Иван Носальский

Мужчины, которые вступят в Украинский легион в Польше, будут иметь право пересекать границу. Также для них предусмотрены выплаты.

Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць, сообщает РБК-Украина со ссылкой на I.pl.

Дипломат отметил, что Украина должна бороться с дезинформацией, поскольку россияне распространяют ложные факты. Они касаются, в частности, отправки украинских солдат на фронт без надлежащей подготовки, обмундирования, снаряжения. Но это фейки.

Куць подчеркнул, что любой желающий может обратиться в призывной пункт в Люблине, это не предусматривает каких-либо обязательств. В частности, можно узнать условия и сумму контракта, а также обсудить любые волнующие вопросы.

"В легионе есть материальное вознаграждение, вы можете без проблем пересекать границу, возвращаться в отпуск и на ротацию. Кроме того, в призывном пункте заявку могут подать люди в возрасте от 18 лет, а не от 25 - ведь именно таков мобилизационный возраст в Украине", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Люблине открыли набор в украинский легион. Призывной центр работает ежедневно с 09:00 до 17:00 без перерывов.

При этом, по словам заместителя министра обороны Польши Павла Залевского, документы подали уже 196 украинцев.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, количество желающих вступить в легион оказалось меньше, чем ожидалось.

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