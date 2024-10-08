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Чоловіки, які вступили в Український легіон, зможуть "без проблем" перетинати кордон, - консул

Люблін, Вівторок 08 жовтня 2024 21:17
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Чоловіки, які вступили в Український легіон, зможуть "без проблем" перетинати кордон, - консул Фото: Олег Куць, генконсул України у Любліні (facebook.com/THEWORLDFORUKRAINESUMMIT)
Автор: Іван Носальський

Чоловіки, які вступлять до Українського легіону у Польщі, матимуть право перетинати кордон. Також для них передбачено виплати.

Про це заявив генеральний консул України у Любліні Олег Куць, повідомляє РБК-Україна з посиланням на I.pl.

Дипломат зазначив, що Україна має боротися з дезінформацією, оскільки росіяни поширюють неправдиві факти. Вони стосуються, зокрема, відправки українських солдатів на фронт без належної підготовки, обмундирування, спорядження. Але це фейки.

Куць наголосив, що будь-який бажаючий може звернутися до призовного пункту в Любліні, це не передбачає жодних зобов'язань. Зокрема, можна дізнатися про умови та суму контракту, а також обговорити будь-які хвилюючі питання.

"У легіоні є матеріальна винагорода, ви можете без проблем перетинати кордон, повертатися у відпустку та на ротацію. Крім того, у призовному пункті заявку можуть подати люди віком від 18 років, а не від 25 - адже саме такий мобілізаційний вік в Україні", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що у Любліні відкрили набір в український легіон. Призовний центр працює щодня з 09:00 до 17:00 без перерв.

За словами заступника міністра оборони Польщі Павла Залевського, документи подали вже 196 українців.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, кількість охочих вступити до легіону виявилася меншою, ніж очікувалося.

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