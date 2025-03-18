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Мужчины 18-60 лет за границей смогут стать на воинский учет дистанционно, - Верещук

Вторник 18 марта 2025 19:40
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Мужчины 18-60 лет за границей смогут стать на воинский учет дистанционно, - Верещук Фото: заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут стать на воинский учет дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

"Сегодня провела межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета наших граждан за рубежом", - сообщила Верещук.

По ее словам, во время совещания договорились, что Министерство обороны в недельный срок внесут проект постановления, по которому граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы смогут платить штрафы за нарушение воинского учета онлайн через приложение "Резерв+". Это можно будет сделать без посещения территориальных центров комплектования.

Новая система будет работать и для украинцев, которые находятся за границей.

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Офис президента Ирина Верещук Мобилизация в Украине Воинский учет
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