Чоловіки 18-60 років за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно, - Верещук

Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.

За її словами, під час наради домовилися, що Міністерство оборони в тижневий строк внесуть проєкт постанови, за яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК. Зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років.

"Сьогодні провела міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном", - повідомила Верещук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку онлайн через додаток "Резерв+". Це можна буде зробити без відвідування територіальних центрів комплектування.

Нова система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.