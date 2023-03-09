Мужчина сдавал позиции ВСУ, надеясь получить за это автомобиль. Его приговорили к 13 годам

"По указаниям агрессора он осуществлял скрытое визуальное наблюдение и фотофиксацию местоположений и перемещения подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врага интересовали точные координаты позиций украинских войск в районе Северодонецка. В дальнейшем оккупанты использовали эту информацию для прицельных ракетных ударов по военным объектам ВСУ.

"За такое "сотрудничество" захватчики обещали своему агенту автомобиль, который они угнали у местного жителя. Впрочем, получить машину злоумышленнику так и не удалось. Сотрудники СБУ и военные задержали вражеского приспешника", - пояснили в СБУ.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет.