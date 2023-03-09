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Чоловік здавав позиції ЗСУ, сподіваючись отримати за це автомобіль. Його засудили до 13 років

Фото: Чоловіка засудили за співпрацю з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Сєвєродонецька (Луганська область) здавав позиції ЗСУ і сподівався отримати за це автомобіль. Правоохоронці його затримали та засудили до 13 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"За вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька. Надалі окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ.

"За таку "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя. Втім, отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника", - пояснили в СБУ.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років.

Нагадаємо, що житель Новорайська (Херсонська область) співпрацював з окупантами та став "очільником" села. Правоохоронці його затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.

Також повідомлялось, що 7 березня, заочно засудили військового комісара. За незаконну мобілізацію на тимчасово окупованій території Криму громадянин Росії отримав 11 років позбавлення волі.

Житель Івано-Франківська у соціальних мережах підтримував армію РФ та її вторгнення до України. Його затримали та засудили до 5 років тюрми.

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