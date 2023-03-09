Чоловік здавав позиції ЗСУ, сподіваючись отримати за це автомобіль. Його засудили до 13 років

Мешканець Сєвєродонецька (Луганська область) здавав позиції ЗСУ і сподівався отримати за це автомобіль. Правоохоронці його затримали та засудили до 13 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років.

"За таку "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя. Втім, отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника", - пояснили в СБУ.

Зазначається, що ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька. Надалі окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ.

"За вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що житель Новорайська (Херсонська область) співпрацював з окупантами та став "очільником" села. Правоохоронці його затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.

Також повідомлялось, що 7 березня, заочно засудили військового комісара. За незаконну мобілізацію на тимчасово окупованій території Криму громадянин Росії отримав 11 років позбавлення волі.

Житель Івано-Франківська у соціальних мережах підтримував армію РФ та її вторгнення до України. Його затримали та засудили до 5 років тюрми.

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