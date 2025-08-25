ua en ru
Мужчина выиграл миллион в лотерею благодаря связи с покойным отцом

Понедельник 25 августа 2025 21:32
Мужчина выиграл миллион в лотерею благодаря знаку от покойного отца (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Выигрыш в лотерею - мечта многих, но для 46-летнего мужчины он стал реальностью благодаря особым числам, связанным с его покойным отцом. Он верит, что именно память о папе и странный знак в день розыгрыша помогли ему получить 1 миллион и кардинально изменить жизнь своей семьи.

Как связь с покойным отцом помогла мужчине стать миллионером, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Помогли цифры, которые связаны с отцом

46-летний Даррен Макгвайр из Болтона узнал о своем выигрыше в 1 миллион фунтов прямо перед семейным отпуском в Корнуолл. Мужчина признается, что очень скучает по отцу и каждый раз выбирает числа, связанные с ним - в знак удачи.

На этот раз выигрышные цифры были выбраны по дню рождения (22.03.48) и дате смерти (21.09.11) его отца. Даррен уверен, что именно эти значимые даты сделали его миллионером.

Перед выигрышем мужчина получил особый знак

Особый знак он заметил и в то утро - в саду внезапно расцвели два куста роз, которые не цвели более четырех лет.

"Именно утром в день розыгрыша два куста роз в нашем саду, которые абсолютно ничего не делали более четырех лет, внезапно расцвели, породив идеальную красную розу. Для меня это был знак от папы, что сегодня именно тот день", - уверен Даррен.

Мужчина выиграл миллион в лотерею благодаря связи с покойным отцом

Мужчина выиграл миллион благодаря своему умершему отцу (фото: National Lottery)

На что пойдут деньги

После выигрыша мужчина планирует продолжать работать и наконец жениться на партнерше Лоре Уэйтс, с которой они вместе почти 20 лет.

Ранее свадьбу приходилось откладывать из-за переезда и рождения детей, а также из-за того, что они оба много работают и порой даже без выходных. Пара воспитывает двух детишек.

Супруги уже приобрели новый Volvo CX90, который по словам Лауры, заменил "погремушку костями", которую она ненавидела.

А дети уже имеют свои пожелания - от PlayStation 5 до шопинга за одеждой и кроссовками. Семья планирует расширить дом, обустроить бар и комнату для вечеринок, а также хочет недельный отпуск в Испании, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Даррен добавляет: "Мы обычные люди, не "молнии". Но с этим выигрышем хотим сделать жизнь комфортнее и праздновать победу вместе". Он уже думает об открытии собственного бизнеса, чтобы иметь возможность обеспечивать свою семью.

