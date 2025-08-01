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Она пропала без вести на 13 лет и появилась, чтобы попрощаться: трогательная история Минкс

Пятница 01 августа 2025 21:20
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Она пропала без вести на 13 лет и появилась, чтобы попрощаться: трогательная история Минкс Кошка Минкс вернулась домой спустя 13 лет, чтобы попрощаться навсегда (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Это история, которая трогает до слез и заставляет верить в чудеса. Женщина по имени Джейд Инелл была ошеломлена, когда ей позвонили и сообщили, что ее кошка Минкс, которая пропала 13 лет назад, нашлась. После долгой разлуки они смогли провести вместе все то время, что Минкс осталось.

Что произошло с Минкс и как она вернулась домой после 13 лет отсутствия, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на What's the Jam.

Долгая разлука

Джейд воспитывала Минкс с самого рождения. Кошка была очень общительной и любила людей. Их счастливая жизнь прервалась, когда Минкс исчезла в возрасте пяти лет во время переезда семьи из Бристоля в Тредегар.

"Мы искали ее, но она исчезла. Бесследно, как мы ни искали, ничего о ней не смогли узнать", - рассказала Джейд.

Шли годы, и Джейд уже потеряла надежду снова увидеть свою любимицу. Она не знала, что Минкс благодаря своему дружелюбному характеру, вероятно, нашла новых хозяев, которые о ней заботились.

Она пропала без вести на 13 лет и появилась, чтобы попрощаться: трогательная история Минкс

Джейд с Минкс (фото: whatsthejam.com)

Неожиданный звонок

Однажды Джейд получила телефонный звонок от ветеринарной клиники из Фишгарда (Пембрукшир, Уэльс). Сначала она подумала, что это телемаркетинг, и едва не сбросила. К счастью, она все же ответила на звонок, и ветеринар сказал, что у них есть кошка, которая зарегистрирована на ее имя.

"Я была ошеломлена. Они спросили, не пропал ли мой кот, а я ответила, что нет. Затем они сказали, что у них есть Минкс, которая была зарегистрирована на меня. Прошло 13 лет!" - вспоминает женщина.

Трогательная встреча и прощание

Джейд без колебаний преодолела двухчасовую поездку, чтобы забрать Минкс. Хотя кошка была в "плачевном состоянии" и истощена, она все еще помнила свою первую хозяйку.

"Она била меня головой и очень громко мурлыкала", - рассказывает Джейд о моменте встречи.

Минкс даже помнила трюк, которому ее научили в детстве - становиться на задние лапы и складывать передние вместе, чтобы получить лакомство.

Она пропала без вести на 13 лет и появилась, чтобы попрощаться: трогательная история Минкс

Минкс все помнила о своей хозяйке (фото: whatsthejam.com)

К сожалению, обследование показало, что у Минкс был рак языка, и ветеринар посоветовал усыпить ее, чтобы она не страдала. Тем не менее, перед этим печальным моментом семья смогла провести с ней четыре недели.

"Хотя это было очень больно, мы прекрасно провели с ней еще четыре недели. Это было так, будто она вернулась домой в конце, чтобы быть со своей семьей. Она спала на кровати моей дочери и обожала ее. Минкс мурлыкала до своего последнего вздоха", - делится Джейд.

Минкс умерла в возрасте более 18 лет, окруженная любовью и заботой.

"У меня нет ничего, кроме благодарности, что она вернулась к нам. Я чувствую, что она вернулась к нам не просто так, а чтобы мы могли заботиться о ней в ее последние дни. Она знала, как ее любят", - добавила Джейд.

Она пропала без вести на 13 лет и появилась, чтобы попрощаться: трогательная история Минкс

Минкс вернулась к своей семье, чтобы побыть вместе еще хоть немножко (фото: whatsthejam.com)

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