Чоловік виграв мільйон у лотерею завдяки зв'язку з покійним батьком

Виграш у лотерею - мрія багатьох, але для 46-річного чоловіка він став реальністю завдяки особливим числам, пов'язаним із його покійним батьком. Він вірить, що саме пам'ять про тата та дивний знак у день розіграшу допомогли йому отримати 1 мільйон і кардинально змінити життя своєї родини.

Як зв'язок з покійним батьком допоміг чоловікові стати мільйонером, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Допомогли цифри, які пов'язані з батьком

46-річний Даррен Макгвайр з Болтона дізнався про свій виграш у 1 мільйон фунтів прямо перед сімейною відпусткою до Корнуоллу. Чоловік зізнається, що дуже сумує за батьком і щоразу вибирає числа, пов'язані з ним - на знак удачі.

Цього разу виграшні цифри були обрані за днем народження (22.03.48) та датою смерті (21.09.11) його батька. Даррен упевнений, що саме ці значущі дати зробили його мільйонером.

Перед виграшем чоловік отримав особливий знак

Особливий знак він помітив і того ранку - у саду раптово розквітли два кущі троянд, які не цвіли понад чотири роки.

"Саме вранці в день розіграшу два кущі троянд в нашому саду, які абсолютно нічого не робили понад чотири роки, раптово розквітли, породивши ідеальну червону троянду. Для мене це був знак від тата, що сьогодні саме той день", - впевнений Даррен.

Чоловік виграв мільйон завдяки своєму померлому батьку (фото: National Lottery)

На що підуть гроші

Після виграшу чоловік планує продовжувати працювати та нарешті одружитися з партнеркою Лорою Вейтс, з якою вони разом майже 20 років.

Раніше весілля доводилося відкладати через переїзд і народження дітей, а також через те, що вони обидва багато працюють і часом навіть без вихідних. Пара виховує двох діточок.

Подружжя вже придбало новий Volvo CX90, який за словами Лаури, замінив "брязкальце кістками", яке вона ненавиділа.

А діти вже мають свої побажання - від PlayStation 5 до шопінгу за одягом і кросівками. Родина планує розширити будинок, облаштувати бар і кімнату для вечірок, а також хоче тижневу відпустку в Іспанії, щоб обговорити подальші плани.

Даррен додає: "Ми звичайні люди, не "блискавки". Але з цим виграшем хочемо зробити життя комфортнішим і святкувати перемогу разом". Він вже думає про відкриття власного бізнесу, щоб мати можливість забезпечувати свою родину.