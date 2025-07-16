Пара в тюрьме зачала ребенка без физического контакта и личной встречи: как им это удалось?

Мир был шокирован, узнав о необычной истории Дейзи Линк и Джоана Депаза - супругов, заключенных в тюрьме Майами, у которых при отсутствии личного контакта родился общий ребенок. Да, вы правильно прочитали: пара зачала ребенка, когда оба находились в исправительном центре имени Тернера Гилфорда Найта в округе Майами-Дейд.

Что известно об этой почти фантастической истории и как влюбленным удалось зачать ребенка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Tyla .

Знакомство через вентиляцию: начало невероятных отношений

19-летней Дейзи Линк было предъявлено обвинение в убийстве второй степени в 2022 году, тогда как Джоан Депаз также был задержан по отдельному обвинению в убийстве.

Самое безумное в этой истории то, что Линк и Депаз общались только через вентиляционное отверстие кондиционера, расположенное между их камерами, которые находились на верхнем и нижнем этажах.

Каждый вечер заключенные болтали через вентиляционные отверстия, пытаясь ускорить время в тюрьме. Впоследствии, по мере углубления их отношений, они начали передавать друг другу записки и письма через то же вентиляционное отверстие.

Депаз рассказал, что после того, как их отношения наладились, он признался Линк в желании иметь ребенка, хотя и понимал, что это будет невозможно в течение длительного времени. Линк поделилась похожим стремлением стать матерью, и тогда они разработали невероятный план, чтобы осуществить свою мечту.

Джоан Депаз (скриншот)

Шокирующий метод: как они зачали ребенка?

Метод, придуманный этой парой, поражает своей изобретательностью и рискованностью. Он включал такие предметы, как постельное белье, пищевая пленка, аппликатор от дрожжевой инфекции и веревка.

Депаз объяснил, что они использовали постельное белье, чтобы сделать своеобразную "линию связи" между вентиляционными отверстиями. По этой "линии" он ежедневно, пять раз в день в течение месяца, передавал Линк свою сперму, завернутую в пищевую пленку.

"Он сворачивал его почти как сигарету, прикреплял к веревке, которая была у нас в вентиляционном отверстии, и я протягивала его. Оттуда я поместила это внутрь, знаете, аппликаторов для дрожжевой инфекции? Я поместила это внутрь туда, а затем оттуда, да, я ввела это", - рассказала Линк.

Чудом, их чрезвычайно необычный метод сработал только после нескольких попыток, что привело к успешной беременности.

"Я была очень взволнована. Я была в восторге от этого. Не могу поверить, что это сработало. Думаю, все произошло не просто так", - сказала Линк.

Дейзи Линк (скриншот)

Рождение и будущее ребенка

Линк родила девочку 19 июня 2024 года в больнице Jackson Memorial Hospital. Сейчас ребенком занимается мать Джоана Депаза.

Влюбленные сейчас находятся в разных тюрьмах, но продолжает поддерживать связь по телефону и имеют возможность видеться со своей дочерью по видеосвязи.

Доктор Фернандо Акерман, специалист по вопросам бесплодия, прокомментировал этот случай, отметив, что шансы на успех с помощью такого метода были "очень малыми".

"Мы оцениваем, что их шансы, вероятно, были меньше пяти процентов, но это не означает, что шансы были нулевыми. Итак, это совершенно чрезвычайно необычный случай. Насколько мне известно, я никогда не слышал и не читал ничего подобного", - сказал он.