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Мужчина получил 5 лет тюрьмы за призывы присоединить Харьков к России

Фото: Мужчина получил 5 лет тюрьмы за призывы присоединить Харьков к России (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове осудили мужчину, который в течение года призвал присоединить город к России. Следующие 5 лет он проведет в тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, мужчина еще с марта прошлого года регулярно публиковал сообщения в социальной сети "Одноклассники", в которых содержались призывы изменять границы Украины.

Правоохранители обратили внимание на мужчину только после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Один из свидетелей заверил, что у обвиняемого были антигосударственные взгляды и после начала российского вторжения не изменил их.

Сам обвиняемый настаивал, что его подставили следователи СБУ, потому что сами забрали его компьютер и публиковали преступные сообщения. Однако суд исследовал выводы экспертизы, подтверждающие призывы к разделению территории Украины путем присоединения Харькова к России и отсоединения западных областей.

"Это формирует в аудитории враждебное отношение к украинским военным и гражданам Украины, к Украине как государству и его территориальной целостности", - говорится в тексте.

Мужчину признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, что в Чернигове командира российского танка приговорили к 8,5 годам заключения.

Также администратора пророссийского сообщества в Telegram осудили на 3 года.

Ранее боевика "ЛНР" осудили на 14 лет, потому что воевал в Дебальцево против ВСУ.

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