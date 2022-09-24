Мужчина получил 5 лет тюрьмы за призывы присоединить Харьков к России

В Харькове осудили мужчину, который в течение года призвал присоединить город к России. Следующие 5 лет он проведет в тюрьме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином реестре судебных решений.
Согласно материалам дела, мужчина еще с марта прошлого года регулярно публиковал сообщения в социальной сети "Одноклассники", в которых содержались призывы изменять границы Украины.
Правоохранители обратили внимание на мужчину только после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Один из свидетелей заверил, что у обвиняемого были антигосударственные взгляды и после начала российского вторжения не изменил их.
Сам обвиняемый настаивал, что его подставили следователи СБУ, потому что сами забрали его компьютер и публиковали преступные сообщения. Однако суд исследовал выводы экспертизы, подтверждающие призывы к разделению территории Украины путем присоединения Харькова к России и отсоединения западных областей.
"Это формирует в аудитории враждебное отношение к украинским военным и гражданам Украины, к Украине как государству и его территориальной целостности", - говорится в тексте.
Мужчину признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы.
Напомним, что в Чернигове командира российского танка приговорили к 8,5 годам заключения.
Также администратора пророссийского сообщества в Telegram осудили на 3 года.
Ранее боевика "ЛНР" осудили на 14 лет, потому что воевал в Дебальцево против ВСУ.
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