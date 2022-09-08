ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Адміністратора проросійської спільноти у Telegram засудили на 3 роки

Новость на русском →
Дніпро, Четвер 08 вересня 2022 16:10
Адміністратора проросійської спільноти у Telegram засудили на 3 роки Фото: Адміністратора проросійської спільноти у Telegram засудили на 3 роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі засудили комірника, який після початку війни в Україні почав підтримувати дії окупантів і публікував відповідні фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Жовтневий районний суд Дніпра визнав винним місцевого жителя у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За матеріалами справи, чоловік після вторгнення росіян почав систематично публікувати відео та фото на підтримку дій окупантів у соціальній мережі "Вконтакте".

Також він створив спільноту у Telegram, став її адміністратором та почав публікувати такі фото та новини на підтримку війни проти України. У березні у Viber чоловік також збирав інформацію про дислокацію ЗСУ, місця розміщення блокпостів для передачі її ворогу. В цей же день його затримали правоохоронці.

Свою провину обвинувачений визнав, а суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та змусив чоловіка сплатити 8 тисяч гривень витрат на експертизи.

Нагадаємо, що кулеметники "ЛНР" загриміли до в'язниці за обстріли позицій ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Війна в Україні
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля