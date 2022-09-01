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В Чернігові командира російського танка засудили до 8,5 років ув'язнення

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Чернігів, Четвер 01 вересня 2022 17:53
В Чернігові командира російського танка засудили до 8,5 років ув'язнення Фото: В Чернігові командира російського танка засудили до 8,5 років ув'язнення (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни та був засуджений до 8,5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Російський танкіст перетнув кордон з Україною 24 лютого з метою збройного захоплення міста Чернігова. Під місто він напав на мешканця села Халявин та погрожуючи зброєю пограбував його. Проте з часом окупанта взяли у полон бійці ЗСУ.

"Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та щиро покаявся", - йдеться у заяві.

Танкіст належить до складу 41-ї загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, що коригувальник ударів по військовому аеродрому в Краматорську Донецької області проведе за ґратами 9 років.

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