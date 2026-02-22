Мужчина с дробовиком "штурмовал" резиденцию Трампа

Гульельми рассказал, что инцидент произошел утром 22 февраля. Личность погибшего не раскрывается - известно лишь, что ему 20 лет.

Мужчину с оружием и канистрой с топливом заметили у северных ворот резиденции. Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа вступили с ним в контакт, что переросло в столкновение.

В результате сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. В результате стычки ни сотрудники Секретной службы, ни офицеры не пострадали.

Джейкобс в своей публикации обнародовала фото ружья с пресс-конференции шерифа:

Фото: оружие нападавшего, которого застрелила Секретная служба США (x.com/JenniferJJacobs)

Отмечается, что в момент стрельбы в резиденции никого не было. Сейчас Трамп сейчас находится в Вашингтоне.