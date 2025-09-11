"Мужская" работа для женщин во время войны: какие специальности чаще всего выбирают украинки

О каком проекте идет речь и сколько профессий доступны

Для того чтобы украинки могли начать работать по специальностям, которые традиционно считались "мужскими", Государственная служба занятости запустила экспериментальный образовательный проект.

В целом он позволяет женщинам в Украине пройти обучение и овладеть 31 профессией:

которые относятся к категории традиционно "мужских" (где женщины были традиционно недостаточно представлены);

которые пользуются высоким спросом среди работодателей.

Уточняется, что от работодателей, которые ожидают пополнения своих команд новыми специалистами, уже поступило 405 заявлений.

При этом завершили обучение уже 247 участниц программы (из них 212 - успешно нашли работу). Еще 516 женщин - продолжают учиться.

Какие "мужские" профессии самые популярные среди украинок

Согласно информации ГСЗ, в тройку самых популярных профессий среди участниц проекта вошли:

станочница деревообрабатывающих станков - 248 заявок;

трактористка - 149 заявок;

оператор котельной - 161 заявка.

Кроме того, спросом среди украинок пользуются и такие профессии:

водитель погрузчика;

водитель троллейбуса;

слесарь-ремонтница.

Как женщинам и работодателям присоединиться к проекту

В завершение в Государственной службе занятости рассказали, что лидерами по количеству направлений женщин на обучение стали пять областей Украины:

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Днепропетровская;

Винницкая;

Ровенская.

Чтобы воспользоваться такой услугой, женщина или работодатель могут:

либо подать заявку онлайн;

либо лично обратиться в ближайший центр занятости.

"Приглашаем воспользоваться возможностями программы от Государственной службы занятости", - подытожили в ГСЗ.