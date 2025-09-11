"Мужская" работа для женщин во время войны: какие специальности чаще всего выбирают украинки

В рамках экспериментального проекта Государственной службы занятости на условно "мужские" профессии, популярные среди работодателей, учатся уже 763 женщины. При этом некоторые специальности - особенно популярны среди украинок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Для того чтобы украинки могли начать работать по специальностям, которые традиционно считались "мужскими", Государственная служба занятости запустила экспериментальный образовательный проект.
В целом он позволяет женщинам в Украине пройти обучение и овладеть 31 профессией:
Уточняется, что от работодателей, которые ожидают пополнения своих команд новыми специалистами, уже поступило 405 заявлений.
При этом завершили обучение уже 247 участниц программы (из них 212 - успешно нашли работу). Еще 516 женщин - продолжают учиться.
Согласно информации ГСЗ, в тройку самых популярных профессий среди участниц проекта вошли:
Кроме того, спросом среди украинок пользуются и такие профессии:
В завершение в Государственной службе занятости рассказали, что лидерами по количеству направлений женщин на обучение стали пять областей Украины:
Чтобы воспользоваться такой услугой, женщина или работодатель могут:
"Приглашаем воспользоваться возможностями программы от Государственной службы занятости", - подытожили в ГСЗ.
