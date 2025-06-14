ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мужская мода 2025: стильные образы, которые покорят всех

Суббота 14 июня 2025 07:15
UA EN RU
Мужская мода 2025: стильные образы, которые покорят всех Тренды мужской моды на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В 2025 году мужская мода становится еще более выразительной и разнообразной. От классики с современными акцентами до смелых экспериментов с текстурами и кроем - главные тренды нового сезона помогут создать стильные образы, которые покорят любого.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает про тренды в мужской моде на летний сезон.

Комфорт

"Как в женских гардеробах, основной фокус мы сосредотачиваем на комфортных формулах образов. Свободный крой одежды, натуральные материалы, но при этом добавляем выразительность через цветовые решения, принты и работу с разными текстурами", - подчеркнула блогерша.

Футболки-поло

Футболки с воротником, так называемые футболки-поло, остаются удобным трендом и придают взвешенность мужским образам. Кроме того, по словам стилиста, это классная альтернатива обычным футболкам. Необходимо выбирать футболки свободного кроя, с интересными принтами, надписями, которые будут подчеркивать индивидуальность.

Одежда с принтом

Ботанические, этнические, цветочные, геометрические принты на изделиях можно смело добавлять в образы на летний сезон и сочетать с более спокойными однотонными вещами, создавая необходимый баланс.

Костюмы из льна

Лен остается одним из самых популярных материалов для летних костюмов благодаря своей легкости и "дышащим" свойствам. В 2025 году в моде будут костюмы светлых, пастельных тонов: бежевые, песочные, светло-серые, мятные.

Популярные фасоны - классические, но с более свободным кроем, обеспечивающим комфорт в жару. Часто костюмы дополняют легкими рубашками без галстука или даже футболками, чтобы подчеркнуть непринужденный стиль.

Шорты из льна

Льняные шорты идеально подходят для жаркого лета, особенно в сочетании с легкими футболками или рубашками в стиле оверсайз. В 2025 году популярные средние и длинные фасоны шорт из натуральных оттенков, а также с принтами в стиле бохо или этно. Важно, что лен хорошо пропускает воздух, поэтому такие шорты не парят и дают ощущение свежести.

Шорты из других материалов

Шорты разной длины и из различных материалов - деним, хлопок, спортивные шорты с лампасами - все они точно могут присутствовать в мужских гардеробах и создавать разные по настроению образы.

Аксессуары

Также стилист подчеркнула, что каждый образ важно дополнять аксессуарами. Здесь стоит обратить внимание на сумки-бананки, плетеные шоперы, очки, браслеты, кольца и многое другое. Именно эти элементы будут добавлять изюминку.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине