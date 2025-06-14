Мужская мода 2025: стильные образы, которые покорят всех

В 2025 году мужская мода становится еще более выразительной и разнообразной. От классики с современными акцентами до смелых экспериментов с текстурами и кроем - главные тренды нового сезона помогут создать стильные образы, которые покорят любого.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает про тренды в мужской моде на летний сезон.

Комфорт

"Как в женских гардеробах, основной фокус мы сосредотачиваем на комфортных формулах образов. Свободный крой одежды, натуральные материалы, но при этом добавляем выразительность через цветовые решения, принты и работу с разными текстурами", - подчеркнула блогерша.

Футболки-поло

Футболки с воротником, так называемые футболки-поло, остаются удобным трендом и придают взвешенность мужским образам. Кроме того, по словам стилиста, это классная альтернатива обычным футболкам. Необходимо выбирать футболки свободного кроя, с интересными принтами, надписями, которые будут подчеркивать индивидуальность.

Одежда с принтом

Ботанические, этнические, цветочные, геометрические принты на изделиях можно смело добавлять в образы на летний сезон и сочетать с более спокойными однотонными вещами, создавая необходимый баланс.

Костюмы из льна

Лен остается одним из самых популярных материалов для летних костюмов благодаря своей легкости и "дышащим" свойствам. В 2025 году в моде будут костюмы светлых, пастельных тонов: бежевые, песочные, светло-серые, мятные.

Популярные фасоны - классические, но с более свободным кроем, обеспечивающим комфорт в жару. Часто костюмы дополняют легкими рубашками без галстука или даже футболками, чтобы подчеркнуть непринужденный стиль.

Шорты из льна

Льняные шорты идеально подходят для жаркого лета, особенно в сочетании с легкими футболками или рубашками в стиле оверсайз. В 2025 году популярные средние и длинные фасоны шорт из натуральных оттенков, а также с принтами в стиле бохо или этно. Важно, что лен хорошо пропускает воздух, поэтому такие шорты не парят и дают ощущение свежести.

Шорты из других материалов

Шорты разной длины и из различных материалов - деним, хлопок, спортивные шорты с лампасами - все они точно могут присутствовать в мужских гардеробах и создавать разные по настроению образы.

Аксессуары

Также стилист подчеркнула, что каждый образ важно дополнять аксессуарами. Здесь стоит обратить внимание на сумки-бананки, плетеные шоперы, очки, браслеты, кольца и многое другое. Именно эти элементы будут добавлять изюминку.