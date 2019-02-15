Чолій розповів, скільки міжнародних спостерігачів працюватимуть у день виборів

За словами Чолія, мова йде про близько 1 тис. міжнародних спостерігачів

В день выборов президента Украины на участках будут работать около тысячи международных наблюдателей. Об этом заявил председатель Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 года в Украине Евгений Чолий по результатам встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Турчинова.

По его словам, из них более 200 из украинской диаспоры, которые свободно владеют украинским языком, "что позволит им объективно оценивать и оперативно реагировать на любые ситуации".

"Как наблюдатели за выборами, мы будем постоянно мониторить и всячески противодействовать попыткам РФ дискредитировать выборы в Украине", - отметил Чолий.

Напомним, в СНБО заявили, что Российская Федерация пытается влиять на выборы президента в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий: кибернетические и информационно-пропагандистские.

Отметим, на выборах 2019 в Украине, кроме зарегистрированных наблюдателей, будут присутствовать представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейского парламента.

Также сообщалось, что МИД отказал двум россиянам в намерениях быть наблюдателями в составе ОБСЕ до принятия закона.