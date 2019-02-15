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Чолій розповів, скільки міжнародних спостерігачів працюватимуть у день виборів

Новини » Вибори 2019    15.02.2019 - 15:19
Чолій розповів, скільки міжнародних спостерігачів працюватимуть у день виборів
Фото: Євген Чолій (turchynov.com)

За словами Чолія, мова йде про близько 1 тис. міжнародних спостерігачів

У день виборів президента України на дільницях будуть працювати близько тисячі міжнародних спостерігачів. Про це заявив голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами 2019 року в Україні Євген Чолій за результатами зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Турчинова.

За його словами, із них більш як 200 з української діаспори, які вільно володіють українською мовою, "що дозволить їм об’єктивно оцінювати та оперативно реагувати на будь-які ситуації".

"Як спостерігачі за виборами, ми будемо постійно моніторити і всіляко протидіяти спробам РФ дискредитувати вибори в Україні", - зазначив Чолій.

Нагадаємо, в РНБО заявили, що Російська Федерація намагається впливати на вибори президента в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій: кібернетичні та інформаційно-пропагандистські.

Зазначимо, на виборах 2019 в Україні, окрім зареєстрованих спостерігачів, будуть присутні представники Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та Європейського парламенту.

Також повідомлялося, що МЗС відмовив двом росіянам у намірах бути спостерігачами у складі ОБСЄ до прийняття закону.

В РНБО розповіли про стратегії впливу РФ на вибори в Україні
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