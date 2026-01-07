Чего Украине ждать от выборов в Конгресс США: эксперт дал объяснение

Каждые два года в США полностью переизбирают нижнюю палату - Палату представителей, а также треть верхней палаты - Сената. Собственно, такие промежуточные выборы состоятся в ноябре этого года.

По оценке эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, демократы имеют высокие шансы одержать победу.

"То, что демократы действительно могут получить эту победу - это почти свершившийся факт. Вопрос в том, насколько она будет большой и смогут ли они ею воспользоваться, - отметил он в комментарии РБК-Украина.

В то же время для Украины важен не только формальный результат выборов, но и поведение американских политиков в ходе предвыборной кампании - прежде всего самого Трампа.

Ведь президенту США важно продемонстрировать избирателям громкий и быстрый внешнеполитический успех - вроде истории с Венесуэлой и президентом Николасом Мадуро.

В контексте "завершения" российско-украинской войны, по мнению Краева, от Трампа стоит ожидать попыток ускорить переговорные процессы.

"Желание Трампа быстро "порешать", посадить в Украину и Россию за стол переговоров - вот это будет. И он для этого будет давить и на нас. Надеемся, будет давить на Россию, как он это раньше делал, но я не думаю, что здесь будет что-то новое. Это будут все те же средства, которые он раньше использовал", - резюмировал Краев.