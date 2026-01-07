Чого Україні чекати від виборів у Конгрес США: експерт дав пояснення

Що два роки у США повністю переобирають нижню палату - Палату представників, а також третину верхньої палати - Сенату. Власне, такі проміжні вибори відбудуться у листопаді цього року.

За оцінкою експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, демократи мають високі шанси здобути перемогу.

"Те, що демократи дійсно можуть отримати цю перемогу - це майже доконаний факт. Питання в тому, наскільки вона буде великою і чи зможуть вони нею скористатися, - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Водночас для України важливим є не лише формальний результат виборів, а й поведінка американських політиків у ході передвиборчої кампанії - передусім самого Трампа.

Адже президенту США важливо продемонструвати виборцям гучний і швидкий зовнішньополітичний успіх - на кшталт історії із Венесуелою та президентом Ніколасом Мадуро.

У контексті "завершення" російсько-української війни, на думку Краєва, від Трампа варто очікувати спроб прискорити переговорні процеси.

"Бажання Трампа швидко "порішати", посадити в Україну і Росію за стіл перемовин - ось це буде. І він для цього буде тиснути і на нас. Сподіваємось, буде тиснути на Росію, як він це раніше робив, але я не думаю, що тут буде щось нове. Це будуть всі ті самі засоби, які він раніше використовував", - резюмував Краєв.