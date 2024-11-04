Кроме президента в США выбирают Конгресс: какие прогнозы

В Соединенных Штатах 5 ноября пройдут не только президентские, но и выборы в обе палаты Конгресса. От Конгресса зависит выделение помощи Украине.

Об этом говорится в материал РБК-Украина " Не только Трамп или Гаррис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США ".

Как отмечается в материале, в Палате представителей борьба ведется за два десятка мажоритарных округов. У Демократической партии есть шансы вернуть себе большинство. В Сенате наоборот преимущество могут получить республиканцы.

"Существует относительно небольшое количество конкурентных избирательных баталий из более 400 мест в Палате представителей, которые будут определять контроль над этим органом", - сказал в комментарии РБК-Украина исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) Уриэль Эпштейн.

По его словам, текущие опросы показывают, что республиканцы имеют небольшое преимущество над демократами по контролю над Палатой представителей, но она очень близка к пятидесяти на пятьдесят, и партия, которая победит, вероятно, будет иметь достаточно незначительное большинство.

По данным The Cook Political Report, есть 205 избирательных округов, в которых гарантированно побеждают демократы. У республиканцев таких округов 208.

В остальных 22 округах ведется основная борьба.

"Ожидается, что республиканцы выиграют Сенат с большинством в пару мест. Есть кандидаты от Демократической партии, которым грозит потеря мест, например Джон Тестер из Монтаны и Шеррод Браун из Огайо, а также очень близкие гонки будут в Пенсильвании и Висконсини", - говорит Эпштейн. .

Конгресс США

Конгресс США состоит из двух палат: Сената и Палаты представителей.

Сенат насчитывает 100 сенаторов, по два от каждого штата. Сенаторы избираются на шесть лет, причем выборы проходят каждые два года для трети сенаторов.

Палата представителей: Состоит из 435 представителей, количество которых от каждого штата пропорционально его населению. Члены Палаты представителей избираются на два года и все 435 мест подлежат переизбранию каждые два года.

Выборы в Конгресс обычно проходят во вторник первого понедельника ноября в парные годы.

Республиканцы в Палаты представителей в течение полугода блокировали выделение помощи Украине. Решение было принято только в апреле 2024 года, когда была оказана поддержка в 61 млрд долларов.