Чего Украине ждать от выборов в Конгресс США: эксперт дал объяснение
Для Украины важен не только итог выборов в Конгресс США, но и то, как будут вести себя американские политики во время предвыборной кампании. Прежде всего это касается президента США Дональда Трампа.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы-2026: США, Венгрия, Израиль. Почему каждые из них важны для Украины".
Каждые два года в США полностью переизбирают нижнюю палату - Палату представителей, а также треть верхней палаты - Сената. Собственно, такие промежуточные выборы состоятся в ноябре этого года.
По оценке эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, демократы имеют высокие шансы одержать победу.
"То, что демократы действительно могут получить эту победу - это почти свершившийся факт. Вопрос в том, насколько она будет большой и смогут ли они ею воспользоваться, - отметил он в комментарии РБК-Украина.
В то же время для Украины важен не только формальный результат выборов, но и поведение американских политиков в ходе предвыборной кампании - прежде всего самого Трампа.
Ведь президенту США важно продемонстрировать избирателям громкий и быстрый внешнеполитический успех - вроде истории с Венесуэлой и президентом Николасом Мадуро.
В контексте "завершения" российско-украинской войны, по мнению Краева, от Трампа стоит ожидать попыток ускорить переговорные процессы.
"Желание Трампа быстро "порешать", посадить в Украину и Россию за стол переговоров - вот это будет. И он для этого будет давить и на нас. Надеемся, будет давить на Россию, как он это раньше делал, но я не думаю, что здесь будет что-то новое. Это будут все те же средства, которые он раньше использовал", - резюмировал Краев.
Конгресс США
Конгресс США состоит из двух палат: Сената и Палаты представителей.
Сенат состоит из 100 сенаторов, по два от каждого штата. Сенаторы избираются на шесть лет, причем выборы проходят каждые два года для примерно трети сенаторов.
Палата представителей состоит из 435 представителей, количество которых от каждого штата пропорционально его населению. Члены Палаты представителей избираются на два года, и все 435 мест подлежат переизбранию каждые два года.
Когда выборы в Конгресс США в 2026 году
Выборы в Палату представителей США в 2026 году запланированы на 3 ноября.
В этот день также состоится промежуточное голосование в Конгресс США, которое будет проходить во время второго президентского срока Дональда Трампа.
Американцы будут выбирать депутатов во всех 435 избирательных округах в каждом штате, а также пятерых из шести делегатов без права голоса от округа Колумбия. В тот же день будут проходить и другие выборы - федеральные, региональные и местные, в том числе и выборы в Сенат США.
Избранные 3 ноября 2026 года политики будут работать в составе 120-го Конгресса США. Количество мест для каждого штата определено по итогам переписи населения 2020 года.