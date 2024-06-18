НАТО не будет определять "никакие даты" по членству Украины на саммите в Вашингтоне, - Столтенберг

Во время саммита НАТО в Вашингтоне не будет "никаких дат" по членству Украины в Альянсе. В то же время, в данный момент странами-членами проводятся соответствующие действия, чтобы привести ее к вступлению, как только будут необходимые политические условия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"Я ожидаю, что мы придем к соглашению о формулировке, которая пришлет четкое сообщение о перспективах членства Украины, и о том, что Украина станет членом Альянса", - пояснил генсек НАТО.

По его словам, этот вопрос должен быть "согласован среди союзников".

На уточняющий вопрос прессы, является ли боевые действия препятствием для вступления Украины в Альянс, Столтенберг ответил, что "союзники не имеют определения конкретных препятствий".

"Также потому, что у нас есть определенная дилемма. Трудно пригласить Украину, пока идет война. С другой стороны, также трудно сказать, что мы не можем этого сделать, пока существует конфликт с Россией, потому что тогда Россия получит стимул продолжать конфликт", - объяснил он.

Путь Украины к стандартам НАТО

Выступая в понедельник, 17 июня, в Вашингтоне Столтенберг заявил, что союзники по НАТО активно работают над тем, чтобы Украина отвечала стандартам Альянса. В то же время он отметил, что поставки западного оружия способствуют переходу украинской армии к "оперативной совместимости" с войсками НАТО.

"Мы будем сближать Украину с альянсом, помогая ей соответствовать всем стандартам НАТО, быть все более оперативно совместимыми с НАТО, отменив требования к Плану действий по членству, а также углубив политическое сотрудничество в Совете НАТО-Украина. И тогда мы примем решение, когда придет время", - поинформировал глава Североатлантического Альянса.

Как утверждает Столтенберг, если Украину подготовить сейчас, она быстро может обрести членство в НАТО, когда получит согласие всех стран-членов.

"Мы помогаем привести Украину в такую позицию, чтобы они смогли стать членами альянса сразу, как только будут необходимы политические условия, когда будет консенсус между союзниками, - тогда для нас не останется препятствий, чтобы просто пригласить их, и они смогут стать членом НАТО очень быстро ", - объяснил Столтенберг.