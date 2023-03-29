Для чего россияне вывозят украинцев в самые отдаленные регионы России: объяснение

Вывозя украинцев в самые отдаленные регионы России, Кремль таким образом пытается решить для себя основную проблему - демографическую.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
Украина имеет наработанный механизм, благодаря которому может помочь украинцам, которых россияне вывезли в самые отдаленные точки России. Главное, чтобы они обратились за помощью, подали хоть какой-то сигнал.
"Почему россияне вывозят украинцев в отдаленные регионы? Не только потому, что это огромное расстояние. Это решение основной проблемы РФ - демографической. Они хотят эту проблему закрыть: "Мы вас привезли, все, теперь вы где-то здесь в бараках находитесь, работаете, мы там как-то помогаем", - пояснил Лубинец.
Украинцы понимают, что им сложно будет покинуть Россию без денег и документов. Мужчины подпадают под мобилизацию. Женщин также пытаются ограничить и ищут для них военные профессии. Враг делает все возможное, чтобы как можно больше украинцев остались на территории России.
"Хотя я могу признать, что те, кто действительно имеет большое желание оттуда вырваться, могут это сделать. И это делается. Или они просто еще не нашли информацию, как это можно сделать, что даже мы не можем помочь. Обращайтесь любым способом, отправьте сигнал, что вы нуждаетесь в помощи. И мы готовы это сделать", - добавил уполномоченный по правам человека.
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