Для чого росіяни вивозять українців до найвіддаленіших регіонів Росії: пояснення

Вивозячи українців у найвіддаленіші регіони Росії, Кремль таким чином намагається розв'язати для себе основну проблему - демографічну.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Україна має напрацьований механізм, завдяки якому може допомогти українцям, яких росіяни вивезли до найвіддаленіших точок Росії. Головне, аби вони звернулися по допомогу, подали хоч якийсь сигнал.
"Чому росіяни вивозять українців у віддалені регіони? Не тільки через те, що це величезна відстань. Це розв’язання основної проблеми РФ - демографічної. Вони хочуть цю проблему закрити: "Ми вас привезли, все, тепер ви десь тут у бараках знаходитесь, працюєте, ми там якось допомагаємо", - пояснив Лубінець.
Українці розуміють, що їм складно буде покинути Росію без грошей й документів. Чоловіки підпадають під мобілізацію. Жінок також намагаються обмежити й шукають для них військові професії. Ворог робить усе можливе, аби якомога більше українців залишились на території Росії.
"Хоча я можу визнати, що ті, хто дійсно має велике бажання звідти вирватись, можуть це зробити. І це робиться. Або вони просто ще не знайшли інформацію, як це можна зробити, що навіть ми не можемо допомогти. Звертайтесь у будь-який спосіб, надішліть сигнал, що ви потребуєте допомоги. І ми готові це зробити", - додав уповноважений з прав людини.
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