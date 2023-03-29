UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для чого росіяни вивозять українців до найвіддаленіших регіонів Росії: пояснення

Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Вивозячи українців у найвіддаленіші регіони Росії, Кремль таким чином намагається розв'язати для себе основну проблему - демографічну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна має напрацьований механізм, завдяки якому може допомогти українцям, яких росіяни вивезли до найвіддаленіших точок Росії. Головне, аби вони звернулися по допомогу, подали хоч якийсь сигнал.

"Чому росіяни вивозять українців у віддалені регіони? Не тільки через те, що це величезна відстань. Це розв’язання основної проблеми РФ - демографічної. Вони хочуть цю проблему закрити: "Ми вас привезли, все, тепер ви десь тут у бараках знаходитесь, працюєте, ми там якось допомагаємо", - пояснив Лубінець.

Українці розуміють, що їм складно буде покинути Росію без грошей й документів. Чоловіки підпадають під мобілізацію. Жінок також намагаються обмежити й шукають для них військові професії. Ворог робить усе можливе, аби якомога більше українців залишились на території Росії.

"Хоча я можу визнати, що ті, хто дійсно має велике бажання звідти вирватись, можуть це зробити. І це робиться. Або вони просто ще не знайшли інформацію, як це можна зробити, що навіть ми не можемо допомогти. Звертайтесь у будь-який спосіб, надішліть сигнал, що ви потребуєте допомоги. І ми готові це зробити", - додав уповноважений з прав людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні