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Чего ожидать от предстоящего разговора Трампа и Путина: ответ Вениславского

Вторник 18 марта 2025 13:23
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Чего ожидать от предстоящего разговора Трампа и Путина: ответ Вениславского Фото: Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Диктатор Владимир Путин во время вечерних переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, вероятно, потребует максимум уступок со стороны Украины относительно возможного 30-дневного прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире "Радио Свободы".

Во время разговора, как отметил Вениславский, стороны могут обсудить:

  • освобождение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС);
  • полный выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Российской Федерации (РФ).

В том же числе может быть поднят вопрос линии на которой будут остановлены боевые действия.

"Будет ли это нынешняя линия, или Путин будет вынужден куда-то "откатиться", я думаю, что вероятность того, что какие-то территории Украины будут дополнительно оккупированы - приближается к нулю... Все будет зависеть от тех аргументов, которые Трамп выдвинет против Путина и которые заставят Путина идти на какие-то другие уступки", - добавил он.

Предстоящий разговор Трампа и Путина

Вчера, 17 марта, Трамп заявил, что проведет переговоры с Путиным 18 марта. Вероятно стороны поднимут вопрос 30-дневного режима прекращения огня, который Штаты перед этим предложили и Украине.

После встречи с американской делегацией, комментируя возможный режим тишины, Путин заявил, что для его введения есть определенные "нюансы".

Трамп, в свою очередь, считает, что Россия "согласится" на 30-дневное перемирие с Украиной.

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