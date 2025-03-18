Чого очікувати від майбутньої розмови Трампа та Путіна: відповідь Веніславського

Диктатор Володимир Путін під час вечірніх переговорів з головою Білого дому Дональдом Трампом, ймовірно, вимагатиме максимум поступок з боку України щодо можливого 30-денного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федора Веніславського в етері "Радіо Свободи".

Під час розмови, як відзначив Веніславський, сторони можуть обговорити:

звільнення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС);

повний вихід Збройних сил України (ЗСУ) з території Російської Федерації (РФ).

У тому ж числі може бути порушено питання лінії на якій буде зупинено бойові дії.

"Чи це буде нинішня лінія, чи Путін буде змушений кудись "відкотитись", я думаю, що ймовірність того, що якісь території України будуть додатково окуповані - наближається до нуля... Все буде залежати від тих аргументів, які Трамп висуне проти Путіна й які змусять Путіна йти на якісь інші поступки", - додав він.

Майбутня розмова Трампа та Путіна

Вчора, 17 березня, Трамп заявив, що проведе переговори з Путіним 18 березня. Ймовірно сторони порушать питання 30-денного режиму припинення вогню, який Штати перед цим запропонували й Україні.

Після зустрічі з американською делегацією, коментуючи можливий режим тиші, Путін заявив, що для його введення є певні "нюанси".

Трамп, своєю чергою, вважає, що Росія "погодиться" на 30-денне перемир'я з Україною.