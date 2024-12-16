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К чему может прибегнуть Трамп, чтобы принудить Путина завершить войну: мнение дипломата

Киев, Понедельник 16 декабря 2024 23:12
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К чему может прибегнуть Трамп, чтобы принудить Путина завершить войну: мнение дипломата Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Избранный президент США Дональд Трамп должен будет чем-то рисковать, чтобы принудить российского диктатора Владимира Путина завершить войну против Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

По его мнению, Трамп должен будет что-то отдать для принуждения России к миру. В частности, это могут быть его обещания американским избирателям о том, что США не будут предоставлять Украине новое оружие или отправлять военных.

"Отправлять войска в Украину Трамп не будет, но может отправить в Польшу, а это очень близко. Второй вариант - ATACMS это плохо, но возможно Tomahawk это лучше. Пусть они не стреляют, пусть они приедут условно, все это может быть использовано в разговорах с Кремлем и все это может как-то влиять", - уточнил дипломат.

Веселовский считает, что повлиять на Россию также можно при помощи резкого увеличения нефтедобычи, давления на страны Европы, которые покупают сжиженный газ у России.

"Все это политические, экономические и финансовые ресурсы, которые нужно будет задействовать и соответственно забирать у американской экономики. Если Трампу все сосчитают, положат на стол, тогда он может задуматься", - добавил он.

На этом фоне дипломат напомнил, что недавно одна из высокопоставленных американских чиновниц посчитала, что мир в Украине будет стоить в 7 раз меньше, чем следующая война с Россией.

Планы Трампа

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Это необходимо, чтобы положить конец войне.

Также, по словам Трампа, он и его команда собираются достичь небольшого прогресса для завершения войны.

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