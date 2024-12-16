До чого може вдатися Трамп, щоб примусити Путіна завершити війну: думка дипломата

На його думку, Трамп повинен буде щось віддати для примусу Росії до миру. Зокрема, це можуть бути його обіцянки американським виборцям про те, що США не будуть надавати Україні нову зброю або відправляти військових.

"Відправляти війська в Україну Трамп не буде, але може відправити в Польщу, а це дуже близько. Другий варіант - ATACMS це погано, але можливо Tomahawk це краще. Нехай вони не стріляють, нехай вони приїдуть умовно, все це може бути використане в розмовах з Кремлем і все це може якось впливати", - уточнив дипломат.

Веселовський вважає, що вплинути на Росію також можна за допомогою різкого збільшення нафтовидобутку, тиску на країни Європи, які купують скраплений газ у Росії.

"Усе це політичні, економічні та фінансові ресурси, які потрібно буде задіяти і відповідно забирати в американської економіки. Якщо Трампу все порахують, покладуть на стіл, тоді він може задуматися", - додав він.

На цьому тлі дипломат нагадав, що нещодавно одна з високопоставлених американських чиновниць порахувала, що мир в Україні коштуватиме в 7 разів менше, ніж наступна війна з Росією.