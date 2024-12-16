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Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию войны в Украине

Понедельник 16 декабря 2024 19:06
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Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию войны в Украине Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что имеет "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине. Однако он не уточнил деталей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления перед журналистами, пишет CNN.

Во время выступления Трамп заявил, что вероятно количество погибших "с обеих сторон" (Украины и России - ред.), гораздо выше, чем сообщалось ранее.

"Мы пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну, которая происходит в Украине, России, Украине. Мы собираемся достичь небольшого прогресса, он тяжелый, он неприятный, он отвратительный", - заявил Трамп.

Трамп хочет добиться завершения войны

Во время предвыборной кампании новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует завершить войну между Украиной и Россией. В частности, он обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет добиться "справедливого соглашения для всех".

Недавно Трамп и Зеленский провели переговоры в Париже. По данным Reuters, во время переговоров глава украинского государства объяснял избранному президенту США необходимость гарантий безопасности для Украины.

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