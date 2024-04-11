К чему готовиться украинцам после вступления в силу закона о мобилизации: ответ Минобороны

Он отметил, что после вступления в силу закона о мобилизации необходимо будет носить с собой военно-учетный документ. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Документы нужно будет предъявлять по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.

Также Лазуткин отметил, что военнообязанные должны будут на протяжении 60 дней обновить свои данные в ТЦК.

"Кроме этого будет введен электронный кабинет и также там можно будет обновлять дистанционно свои данные. Если вы женились, если у вас родились дети, если вы поменяли место проживания, это можно будет загрузить благодаря этому электронному кабинету. Регистрация в нем добровольная и не является обязательной", - добавил он.

Спикер также посоветовал украинцам позаботиться о своей физической форме, посетить курсы по тактической медицине и просмотреть вакансии на ресурсах в рамках программы рекрутинга.