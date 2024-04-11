До чого готуватися українцям після набуття чинності закону про мобілізацію: відповідь Міноборони

Він зазначив, що після набуття чинності закона про мобілізацію необхідно буде носити з собою військово-обліковий документ. Це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років. Документи потрібно буде пред'являти на вимогу представника ТЦК, прикордонної служби чи поліцейського.

Також Лазуткін зазначив, що військовозобов'язані матимуть протягом 60 днів оновити свої дані в ТЦК.

"Окрім цього буде введено електронний кабінет і також там можна буде оновлювати дистанційно свої дані. Якщо ви одружилися, якщо у вас народилися діти, якщо ви змінили місце проживання, це можна буде завантажити завдяки цьому електронному кабінету. Реєстрація в ньому добровільна і не є обов'язковою", - додав він.

Спікер також порадив українцям подбати про свою фізичну форму, відвідати курси з тактичної медицини і переглянути вакансії на ресурсах у рамках програми рекрутингу.