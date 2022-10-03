ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Падение покупательной способности украинцев сдерживает восстановление экономики, - опрос НБУ

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 15:47
Падение покупательной способности украинцев сдерживает восстановление экономики, - опрос НБУ Фото: в Украине упала покупательная способность населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре продолжалось смягчение бизнесом негативных оценок перспектив своей экономической деятельности на фоне адаптации к военным условиям и адаптации населения к текущей ситуации. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре 2022 года вырос до 46,1 пункта против 44,1 в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины (НБУ).

"В то же время разрушение производственных мощностей, трудности с логистикой, удорожание энергоресурсов, уменьшение объемов инвестиций, импорта и экспорта, а также снижение покупательной способности сдерживают возобновление экономической активности предприятий всех секторов экономики", - отметили в НБУ.

Падение покупательной способности украинцев сдерживает восстановление экономики, - опрос НБУ

Большинство предприятий, участвующих в опросах, сохраняют высокие ожидания удорожания собственной продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.

Падение покупательной способности украинцев сдерживает восстановление экономики, - опрос НБУ

По данным опроса, оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов и дальше не ожидают роста общей численности работников на своих предприятиях. Наименее пессимистические оценки дали торговые предприятия.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 сентября 2022 года. В опросе приняло участие 448 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 21,7%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Послы ЕС сегодня рассмотрят восьмой пакет санкций против России
Послы ЕС сегодня рассмотрят восьмой пакет санкций против России
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться