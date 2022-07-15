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Як зростуть ціни в Україні: прогноз керівників підприємств

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 11:14
Як зростуть ціни в Україні: прогноз керівників підприємств Фото: Ціни в Україні зростуть більш ніж на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 21,7%. Інфляційні настрої бізнесу погіршилися більш ніж вдвічі - у першому кварталі очікували зростання цін на 8,7%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2022 року.

Як зростуть ціни в Україні: прогноз керівників підприємств

Частка респондентів, які прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців перевищить 20.0%, становить 58,2%.

Як зростуть ціни в Україні: прогноз керівників підприємств

Найвагоміший фактор для зростання споживчих цін - воєнні дії зазначили 93,2%. Суттєвий вплив на зростання споживчих цін також матимуть витрати на виробництво та обмінний курс (58,8% та 58,6% респондентів відповідно). Найменше на підвищення цін впливатимуть соціальні видатки бюджету (лише 4,9%).

Як зростуть ціни в Україні: прогноз керівників підприємств

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня до 1 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 592 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися. У другому кварталі 2022 року керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 36,06 грн/долар.

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