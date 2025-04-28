Для чего ждать 8 мая? В МИД отреагировали на новое "перемирие" Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии до "Дня победы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
По словам Сибиги, не нужно ждать какой-то даты, чтобы объявить о прекращении огня, если Россия действительно этого хочет.
"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада", - заявил глава МИД.
Министр добавил, что Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня, а не только на несколько дней, как предлагает Кремль.
"И мы постоянно предлагаем это (перемирие - ред.) - минимум на 30 суток", - подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин "по гуманитарным соображениям" объявил о так называемом временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".
Как отметили в Кремле, так называемое "перемирие" якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".
Россия призвала украинскую сторону "последовать примеру", а в противном случае пригрозила "отвечать", в случае нарушения "перемирия".
В Центре противодействия дезинформации при СНБО идею российского диктатора Владимира Путина о новом "перемирии" с 8 по 10 мая назвали манипуляцией. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия не хочет всеобъемлющего прекращения огня.
Добавим, что перед Пасхой Путин тоже якобы приказал своим солдатам остановить боевые действия на 30 часов. Это произошло уже после того, как он отказался от предложения США приостановить огонь на 30 дней.
Несмотря на то, что такое прекращение огня инициировала сама Россия, она его и нарушила. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в целом враг нарушил перемирие около 3 тысяч раз на Пасху.
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