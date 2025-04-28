Для чого чекати 8 травня? У МЗС відреагували на нове "перемир'я" Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я до "Дня перемоги".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
За словами Сибіги, не потрібно чекати якоїсь дати, щоб оголосити про припинення вогню, якщо Росія дійсно цього хоче.
"Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб - щоб це було реально, а не просто для параду", - заявив глава МЗС.
Міністр додав, що Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню, а не лише на кілька днів, як пропонує Кремль.
"І ми постійно пропонуємо це (перемир'я - ред.) - щонайменше на 30 діб", - підкреслив глава МЗС України.
Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про так зване тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".
Як зазначили у Кремлі, так зване "перемир'я" нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії".
Росія закликала українську сторону "наслідувати приклад", а в іншому випадку пригрозила "відповідати", у разі порушення "перемир'я".
У Центрі протидії дезінформації при РНБО ідею російського диктатора Володимира Путіна про нове "перемир'я" з 8 по 10 травня назвали маніпуляцією. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія не хоче всеосяжного припинення вогню.
Додамо, що перед Великоднем Путін теж нібито наказав своїм солдатам зупинити бойові дії на 30 годин. Це сталося вже після того, як він відмовився від пропозиції США призупинити вогонь на 30 днів.
Попри те, що таке припинення вогню ініціювала сама Росія, вона його і порушила. За словами президента України Володимира Зеленського, загалом ворог порушив перемир'я близько 3 тисяч разів на Великдень.
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