ЧС 2018: турнірна таблиця на 14 липня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже результати фінального матчу Франція - Хорватія

Результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 на 15 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 15 липня, о 18:00 відбудеться матч Франція - Хорватія, дивитися онлайн-трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 15 липня

14 липня відбувся матч за третє місце Чемпіонату світу 2018. На стадіоні Санкт-Петербура зустрілися збірні Бельгії та Англії. Відмінну гру показали бельгійці, та здобули перемогу над суперниками з рахунком 2:0

Бронзові призери мундіалю повертаються додому з шістьма перемогами на одному Чемпіонаті світу. Це стало великим досягненням для збірної Бельгії, чий попередній рекорд склав 4 перемоги на минулому ЧС.

Фото: турнірна сітка ЧС 2018 на 15 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 15 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 відбудеться фінальний поєдинок. У вирішальному матчі за кубок Чемпіонату світу ФІФА зустрінуться збірні Франції та Хорватії. Для хорватів це перший фінал за всю історію участі в мундіалі.

Гра розпочнеться о 18:00 на московському стадіоні "Лужники".