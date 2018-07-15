ЧМ 2018: турнирная таблица на 15 июля

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет результаты финального матча Франция - Хорватия

Результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 на 15 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 15 июля, в 18:00 состоится матч Франция - Хорватия, смотреть онлайн-трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 15 июля

14 июля прошел матч за третье место Чемпионата мира 2018. На стадионе Санкт-Петербура встретились сборные Бельгии и Англии. Отличную игру показали бельгийцы, победив соперников со счетом 2:0

Бронзовые призеры мундиаля возвращаются домой с шестью победами на одном Чемпионате мира. Это стало большим достижением для сборной Бельгии, чей предыдущий рекорд составил 4 победы на прошлом ЧМ.

Фото: турнирная сетка ЧМ 2018 на 15 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 15 июля

Сегодня в рамках ЧМ 2018 состоится финальный поединок. В решающем матче за кубок Чемпионата мира ФИФА встретятся сборные Франции и Хорватии. Для хорватов это первый финал за всю историю участия в мундиале.

Игра начнется в 18:00 на московском стадионе "Лужники".