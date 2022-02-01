Члени РНБО можуть залишати Україну тільки з дозволу президента, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив про можливість виїзду за межі України членів РНБО. Він уточнив, що вони можуть залишати країну тільки з дозволу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данилова в ток-шоу "Свобода слова".

"На сьогоднішній день члени РНБО без дозволу президента України не мають права покидати нашу країну. Лише з дозволом Зеленського члени РНБО можуть покинути нашу країну, наприклад у відрядження чи ще у якихось справах", - заявив він.

Також Олексій Данилов уточнив, чи може Україна повернути окуповані території військовим шляхом. Він заявив, що зробити це неможливо через великі жертви серед цивільного населення.

Крім того, Данилов розповів, як діятиме влада у разі вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що на такий випадок є чітко прописана процедура.