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Чи може Україна повернути окуповані території військовим шляхом: відповідь Данілова

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Понеділок 31 січня 2022 23:44
Чи може Україна повернути окуповані території військовим шляхом: відповідь Данілова Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов уточнив, чи може Україна повернути окуповані території. Він заявив, що зробити це неможливо через великі жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данилова в ток-шоу "Свобода слова".

"Рано чи пізно ми заберемо свої території. Чи можемо ми їх забрати військовим шляхом? Не можемо. Бо будуть великі жертви серед цивільного населення. Чи здатна наша армія таке зробити? Може, але я не бачу тієї людини, яка може віддати такий наказ", - заявив він.

Крім того, Олексій Данилов назвав термін підготовки Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України. За його словами, цей період займе до семи днів.

Раніше ми писали, що в РНБО назвали точну кількість російських військ на кордоні з Україною.

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