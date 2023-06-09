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Членство после победы. Подоляк сформулировал аксиому насчет вступления Украины в НАТО

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина станет членом НАТО только после победы в войне с Россией. До этого нашей стране предоставят весь спектр западного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Аксиома. Пока война продолжается - Украина не сможет стать членом НАТО . Но получит весь спектр оружия "натовского" стандарта. Война выиграна - Украина по ускоренной процедуре обязательный член НАТО. С опытом, с перевооруженной армией, с чрезвычайной пользой для общей европейской безопасности. Спекуляции "как, когда, почему не прямо сейчас" не нужны", - отметил Подоляк.

Вступление Украины в НАТО

Отметим, что на Бухарестском саммите в 2008 году союзники по НАТО пообещали Украине членство в Альянсе. Позже эти слова никак не конкретизировали.

Сейчас же украинские чиновники рассчитывают, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, союзники предоставят Украине "дорожную карту" для членства в НАТО.

Но, при этом, пока наша страна не стала членом Альянса, она рассчитывает получить гарантии безопасности. Они необходимы, чтобы не допустить повторного нападения России, пока Украина не является частью НАТО.

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