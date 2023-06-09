UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Членство після перемоги. Подоляк сформулював аксіому щодо вступу України до НАТО

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна стане членом НАТО лише після перемоги у війні з Росією. До цього нашій країні нададуть весь спектр західної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Аксіома. Поки війна триває - Україна не зможе стати членом НАТО. Але отримає весь спектр зброї "натовського" стандарту. Війна виграна - Україна за прискореною процедурою обов'язковий член НАТО. З досвідом, з переозброєною армією, з надзвичайною користю для спільної європейської безпеки. Спекуляції "як, коли, чому не просто зараз" не потрібні", - зазначив Подоляк.

Вступ України до НАТО

Зазначимо, що на Бухарестському саміті 2008 року союзники по НАТО пообіцяли Україні членство в Альянсі. Пізніше ці слова не конкретизували.

Зараз українські чиновники розраховують, що на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, союзники нададуть Україні "дорожню карту" для членства в НАТО.

Але, поки наша країна не стала членом Альянсу, вона розраховує отримати гарантії безпеки. Вони необхідні, щоб не допустити повторного нападу Росії, доки Україна не є частиною НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТООфіс президентаВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк