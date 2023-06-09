Членство після перемоги. Подоляк сформулював аксіому щодо вступу України до НАТО

"Аксіома. Поки війна триває - Україна не зможе стати членом НАТО. Але отримає весь спектр зброї "натовського" стандарту. Війна виграна - Україна за прискореною процедурою обов'язковий член НАТО. З досвідом, з переозброєною армією, з надзвичайною користю для спільної європейської безпеки. Спекуляції "як, коли, чому не просто зараз" не потрібні", - зазначив Подоляк.

Вступ України до НАТО

Зазначимо, що на Бухарестському саміті 2008 року союзники по НАТО пообіцяли Україні членство в Альянсі. Пізніше ці слова не конкретизували.

Зараз українські чиновники розраховують, що на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, союзники нададуть Україні "дорожню карту" для членства в НАТО.

Але, поки наша країна не стала членом Альянсу, вона розраховує отримати гарантії безпеки. Вони необхідні, щоб не допустити повторного нападу Росії, доки Україна не є частиною НАТО.