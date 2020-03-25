У НСЗУ розповіли, що робити в разі проявів симптомів коронавірусу у члена сім'ї

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Нацслужбі здоров’я порадили, як поводитись у таких випадках та які дії вживати

У Національній службі здоров’я порадили, що робити у випадку, якщо вдома з’явилась людина із симптомами коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НСЗУ.

Основне завдання у таких випадках - запобігти поширенню мікробів. Якщо під час ізоляції вдома у когось із членів сім’ї почнуть проявлятися симптоми коронавірусу, НСЗУ рекомендує дотримуватись наступних порад:

знайти можливість ізолювати людину в окремій кімнаті, особливо подалі від тих, хто в групі ризику;

уникайте обміну особистими предметами - посудом, рушниками, постільною білизною;

не використовуйте спільні гаджети, їх потрібно ретельно дезінфікувати;

хворий має одягати маску, коли перебуває в кімнаті разом з іншими (якщо хворий не може носити маску, їх повинні одягати інші члени родини);

якнайчастіше мийте руки з милом не менше 20 секунд, особливо після взаємодії з хворою людиною. Альтернатива воді з милом - дезінфікуючі засоби для рук, які містять принаймні 60% спирту (горілка не входить до цього переліку);

не торкайтеся очей, носа та рота. Взагалі. Поясніть це всім домашнім;

щодня дезінфікуйте всі поверхні, яких торкаються найчастіше - стільці, столи, дверні ручки, вимикачі світла, пульти, крани;

одягайте захисні рукавички під час протирання поверхонь.

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня, коронавірусом в Україні заразилися 113 осіб. Зокрема, перші випадки інфікування відбулись у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях. Також повідомлялося про четвертий летальний випадок від інфекції у Тернопільській області.

Про те, що відбувається в Україні та світі через загрозу коронавірусу – у матеріалі РБК-Україна.