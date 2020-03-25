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В НСЗУ рассказали, что делать в случае проявления симптомов коронавируса у члена семьи

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 12:07
В НСЗУ рассказали, что делать в случае проявления симптомов коронавируса у члена семьи
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Нацслужбе здоровья посоветовали, как вести себя в таких случаях и какие действия предпринимать

В Национальной службе здоровья посоветовали, что делать в случае, если дома появился человек с симптомами коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НСЗУ.

Основная задача в таких случаях - предотвратить распространение микробов. Если во время изоляции дома у кого-то из членов семьи начнут проявляться симптомы коронавируса, НСЗУ рекомендует придерживаться следующих советов:

  • найти возможность изолировать человека в отдельной комнате, особенно подальше от тех, кто в группе риска;
  • избегайте обмена личными предметами - посудой, полотенцами, постельным бельем;
  • не используйте общие гаджеты, их нужно тщательно дезинфицировать;
  • больной должен надевать маску, когда находится в комнате вместе с другими (если больной не может носить маску, их должны одевать другие члены семьи);
  • как можно чаще мойте руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после взаимодействия с больным человеком. Альтернатива воде с мылом - дезинфицирующие средства для рук, которые содержат по крайней мере 60% спирта (водка не входит в этот перечень);
  • не касайтесь глаз, носа и рта. Вообще. Объясните это всем домашним;
  • ежедневно дезинфицируйте все поверхности, которых касаются чаще всего - стулья, столы, дверные ручки, выключатели света, пульты, краны;
  • одевайте защитные перчатки во время протирания поверхностей.

Напомним, по состоянию на утро 25 марта, коронавирусом в Украине заразились 113 человек. В частности, первые случаи инфицирования произошли в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях. Также сообщалось о четвертом летальном случае от инфекции в Тернопольской области.

О том, что происходит в Украине и мире из-за угрозы коронавируса – в материале РБК-Украина.

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