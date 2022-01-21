ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський підписав санкції проти російських суддів та кримських "чиновників"

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 23:18
Зеленський підписав санкції проти російських суддів та кримських "чиновників" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський погодив санкції проти російських суддів та кримських "чиновників". Обмеження діятимуть протягом п'яти наступних років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

До списку санкцій потрапили 18 суддів Російської Федерації. Згідно з указом, обмеження передбачають:

  • блокування активів;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України.

Строк застосування санкцій становить 5 років.

Водночас санкції були введені й проти російських "чиновників", які сьогодні проживають на території тимчасово окупованого Криму. До списку обмежень потрапили 52 особи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна також запровадила санкції проти відомого російського дизайнера Артемія Лєбєдєва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Санкції
NEWS
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі