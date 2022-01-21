Зеленський підписав санкції проти російських суддів та кримських "чиновників"
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський погодив санкції проти російських суддів та кримських "чиновників". Обмеження діятимуть протягом п'яти наступних років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
До списку санкцій потрапили 18 суддів Російської Федерації. Згідно з указом, обмеження передбачають:
- блокування активів;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- запобігання виведенню капіталів за межі України.
Строк застосування санкцій становить 5 років.
Водночас санкції були введені й проти російських "чиновників", які сьогодні проживають на території тимчасово окупованого Криму. До списку обмежень потрапили 52 особи.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна також запровадила санкції проти відомого російського дизайнера Артемія Лєбєдєва.