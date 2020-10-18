Тіхановську, Колеснікову та Цепкало висунули на Нобелівську премію миру

Фото: Марія Колеснікова, Світлана Тіхановська та Вероніка Цепкало (twitter.com/viktar_babaryka​)

Депутат норвезького парламенту від Християнської народної партії Гейр Тоскедаль оголосив про висунення білоруських опозиціонерів Марії Колеснікової, Світлани Тіхановської та Вероніки Цепкало на Нобелівську премію миру 2021. Він вважає, що це дозволить привернути більшу увагу до протестів у Білорусі.

Про це повідомляє норвезьке видання Vart Land.

За словами Тоскедаля, білоруські жінки-опозиціонери заслужили цю нагороду за свою боротьбу за чесні вибори та як "натхненники мирних демонстрацій" проти режиму Олександра Лукашенка.

"Ми сподіваємось, що номінація допоможе ще більше розповісти про мирну боротьбу, що розгортається проти останнього диктатора Європи, і що це буде визнанням для всіх, хто бере участь в протестах, хто побитий, хто ув'язнений, хто пожертвував своїм життям заради вільної демократичної Білорусі ", - пояснив Тоскедаль.

Зазначимо, лауреатів премії миру буде визначати Нобелівський комітет. Висунення кандидата не гарантує, що його номінують на Нобелівську премію.

Нагадаємо, білоруські опозиціонери потрапили у список фіналістів премії Сахарова. Лауреата премії Сахарова назвуть вже 22 жовтня.

Як писало РБК-Україна, цього року Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма, яка допомагає боротися з голодом у всьому світі.