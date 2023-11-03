Четкий сигнал РФ. В США проголосовали за ужесточение санкций против нефти из Ирана

Палата представителей США сегодня, 3 октября, приняла законопроект об усилении санкций в отношении иранской нефти. Это должно послать четкий сигнал России и Китаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Законопроект под названием "Остановить сокрытие иранской нефти", принятый 342 голосами против 69, наложит меры на иностранные порты и нефтеперерабатывающие заводы, которые перерабатывают нефть, экспортируемую из Ирана с нарушением санкций США.

Американские законодатели обсуждают несколько законопроектов, направленных на оказание давления на Иран после нападения боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября. ХАМАС уже давно поддерживается Ираном, но Тегеран отрицает свою причастность к атакам.

Этот законопроект посылает сигнал России

Республиканец Майк Лоулер и демократ Джаред Московиц заявили, что законопроект посылает четкий и убедительный сигнал Китаю, России и другим странам, что не нужно помогать Ирану избегать санкций и помогать им в финансировании террора. Иначе такие страны столкнутся с последствиями.

Издание пишет, что непонятно, насколько эффективным будет закон, если он будет подписан.

Хотя Конгресс может принимать законы о санкциях, такие меры часто сопровождаются отказом от мер национальной безопасности, что позволяет президентам по своему усмотрению применять закон. И Китай может продолжать импортировать нефть, несмотря на новые санкции.

Экспорт иранской нефти растет

Несмотря на санкции США в отношении иранской нефти из-за его ядерной программы, экспорт сырой нефти стремительно растет. Иран заявляет, что его ядерная программа якобы преследует мирные цели.

Экспорт иранской сырой нефти, что составляет около 1,5 миллиона баррелей в сутки, достиг самого высокого уровня за более чем четыре года, причем более 80% нефти было отправлено в Китай

Санкционное давление США на Иран

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что администрация президента США Джо Байдена не исключает новых санкций против Ирана в связи с возобновлением конфликта на Ближнем Востоке.

Также в октябре Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против иранских производителей оружия и их приспешников.

В сентябре США ввели новый пакет санкций против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники.