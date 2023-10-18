США ввели новые санкции против иранских производителей оружия

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против иранских производителей оружия и их предполагаемых пособников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Соединенные Штаты предпринимают быстрые и решительные действия, направленные на финансистов и посредников ХАМАС после жестокой и бессовестной резни мирных жителей Израиля, включая детей", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, санкции введены, в частности, для того, чтобы лишить ХАМАС доступа к вооружению.

Санкции касаются крипто-бизнеса в Газе под названием Buy Cash Money and Money Transfer Company, предоставляющего услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая криптовалюту биткойн.

По словам Министерства финансов, эта фирма также использовалась для перевода средств другим террористическим группам.

Также санкции введены против компании Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. (Shenzhen Jiasibo), которая находится в Китае.

В санкционный список попали российское ООО "Центр технического обслуживания "Дельта-Аэро", поставляющее винты и шины для своего самолета Ан-14. Российское акционерное общество научно-производственное предприятие "Аэросила", занимающееся тренировочными полетами и испытаниями установок для иранской фирмы. Российское акционерное общество "Стар", имеющее контракты на капитальный ремонт компонентов самолета Ан-140.

Продолжение ЕС "ракетного эмбарго" для Ирана

Между тем, стоит отметить, что вчера, 17 октября, в Совете Европейского союза заявили о продлении эмбарго на экспорт для Ирана ракетного вооружения.

"Совет решил принять необходимые меры для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения ЕС по Ирану", - указывается в релизе Совета Евросоюза.

Брюссель объясняет решение воздержаться от снятия данных ограничений 18 октября 2023 года не исполнением Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПИ), о чем сообщало Международное агентство по атомной энергии с 2019 года.

Так, Совет принял правовые акты "для сохранения обозначений", которые первоначально были введены ООН для физ- и юрлиц, участвующих в деятельности по созданию ядерных или баллистических ракет, или связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

"Совет также согласился сохранить секторальные и индивидуальные меры, которые существуют в рамках режима санкций ЕС, в частности, те, которые связаны с распространением ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставку оружия и ракет", - говорится в заявлении.

РФ хочет получить иранские ракеты

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили возможность договоренности России и Ирана о передаче ракет. Это может произойти после 18 октября, когда в отношении Тегерана перестанет действовать резолюция Совбеза ООН 2231, запрещающая ему подобные соглашения.

Также недавно директор израильской разведки Моссад Дэвид Барнеа заявил о том, что Иран намерен передать РФ ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.

При этом в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом заявил, что факты продажи иранских баллистических ракет России пока не зафиксированы.

Отметим, что спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина заявил, что в случае получения Россией иранских баллистических ракет и применения их для воздушных атак, для нашей страны это будет представлять серьезную угрозу.

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